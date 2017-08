ULTIMA ORA! Szukala e aproape de o revenire la Steaua. "Avem o varianta din Portugalia, Planic sau Szukala"

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Steaua trebuie sa isi cumpere doi fundasi centrali, iar Szukala este aproape de o revenire la Steaua. Patronul Stelei a explicat care e strategia clubului in acest moment, negocierile fiind in acest moment cu Planic, Szukala si un fundas din Portugalia.

"Szukala da, e in vederile noastre. Dica si Meme nu au zis ca nu il vor, adica nu au insistat. I-am zis ca il aduc eu, ca vreau eu, si daca nu ii place sau nu are nevoie de el sa il tina pe banca sau in tribuna. Deci Szukala poate sa vina la Steaua. Pleaca Meme Stoica in Portugalia sa ia un fundas central, a revenit si Planic in prim plan, daca nu ies astia doi, il luam pe Szukala.", a spus Gigi Becali la Digi.