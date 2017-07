ULTIMA ORA | Surpriza uriasa: fostul stelist Nikolic s-a intors in Liga I. Cu cine a semnat astazi

Atacantul muntenegrean Stefan Nikolic, fost la Steaua, va juca din nou in Liga I. Acesta va imbraca tricoul unei nou-promovate.

Stefan Nikolic va evolua din nou in fotbalul romanesc. Acesta s-a despartit de Kaisar, din Kazakhstan, si a semnat cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, spun sursele Sport.ro



In varsta de 27 de ani, acesta a reusit sa ii convinga pe kazahi sa-l lase liber, desi mai avea 6 luni de contract.



Nikolic a mai jucat, dupa despartirea de Steaua, la Incheon United (Coreea de Sud), TSKA Sofia (Bulgaria), NK Istra (Croatia), Termalica (Polonia) si Radnik (Serbia). Pentru Kaisar, din Kazakhstan, acesta a inscris un gol in 13 meciuri.