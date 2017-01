ULTIMA ORA | Surpriza! Raspunsul FRF dupa ce Armata a cerut oficial interzicerea numelui "Steaua"

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Notificarea oficiala trimisa ieri de Clubul Sportiv al Armatei catre FRF nu are niciun efect. Federatia ii transmite Armatei ca nu poate cere modificarea numelui "Steaua".

Poate admite doar o cerere venita din partea clubului lui Gigi Becali in acest sens, a explicat seful departamentului juridic din cadrul FRF, Adrian Stangaciu, la DolceSport.

"Din punctul meu de vedere, federatia nu a fost parte in acest litigiu. Se poate vedea acest lucru inclusiv din certificatul de grefa. Astfel federatia nu este obligata sa faca niciun demers. Vom tine cont de aceasta hotarare, dar federatia nu poate obliga actuala participanta in Liga 1 sa-si schimbe denumirea. Apreciez tonul comunicatului CSA. Dansii mentioneaza ca nu se poate recurge la o executare silita."



"Daca Steaua va executa aceasta hotarare si va solicita federatiei sa schimbe denumirea, atunci federatia va fi obligata sa admita cererea de schimbare a denumirii clubului, pentru ca e o hotarare judecatoreasca in acest sens."



"Daca Steaua isi schimba numele in timpul competitiei nu risca absolut nimic. Aceasta cerere se poate face intre 1 si 30 iunie, dar de aceasta data nu e o schimbare de denumire in mod voluntar , ci ca urmare a unei hotarari judecatoresti. Asa ca federatia nu va sanctiona in nicin fel", a spus oficialul Federatiei.