ULTIMA ORA | Steaua mai pregateste doua transferuri. Un om din club anunta: "Eu asa stiu, vin in curand"

Steaua da primul test al noului sezon. "Dream team-ul" facut de ros-albastrii, cu Alibec, Budescu si Teixeira, se bate in aceasta seara pentru Play Off-ul Ligii Campionilor: FCSB - Viktoria Plzen e la ProTV, de la 20:30.

Stelistii au in fata o dubla deosebit de importanta, care va stabili viitorul fromatiei ros-albastre. O calificare in Play Off-ul Ligii i-ar asigura vicecampioanei macar prezenta in grupele UEFA Europa League, precum si o suma de peste 10 milioane de euro.

Pentru noul sezon, Becali i-a facut lui Dica una dintre cele mai puternice echipe din Liga I, transferandu-i pe Budescu, Morais si Teixeira.

Chiar si asa, Steaua are in continuare un punct sensibil: apararea. Dica are la dispozitie doar doi fundasi centrali de meserie: Larie si Balasa. Insa acest lucru este pe cale sa se schimbe!

Titi Dumitriu, coordonatorului centrului de juniori al FCSB si fost colaborator al lui Radoi pe vremea cand acesta era antrenor la Steaua, a dezvaluit ca la echipa urmeaza sa mai vina doi jucatori.

Potrivit lui Titi Dumitriu, un fundas central si un fundas lateral vor ajunge la FCSB.

"Dica are un lot foarte bun. Singura problema ar fi la fundasii centrali, dar eu stiu ca va mai veni in curand un fundas central. In plus, va veni si un fundas lateral care poate juca si in centrul apararii. Nu ai cum sa ramai cu doi fundasi centrali in lot", a spus Dimitriu la Dolce Sport.