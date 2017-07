ULTIMA ORA! Steaua aproape a rezolvat un nou transfer: "Maine il sun pe Becali si ne intelegem!"

Bataile de cap pe care le-a avut Nicolae Dica in ceea ce priveste regula Under 21 devin istorie.

Steaua a anuntat astazi transferul lui Andrei Vlad, insa nu se opreste aici. Pe langa acesta, Dica mai are ca variante pentru a respecta regula Under 21 jucatori precum Man, Grecu si Benzar.

Iar Steaua este aproape de a pune mana si pe Olimpiu Morutan! Valeriu Iftime, finantatorul celor de la FC Botosani, a anuntat ca e gata sa accepte oferta lui Gigi Becali de 700.000 de euro si un procent dintr-un viitor transfer.

„Asa e, cum spunea Gigi Becali. Ne-am intalnit intamplator si am mai discutat. Sau, cine stie, poate nimic nu e intamplator pe lumea asta…Aproape m-a convins. am zis ca dau raspunsul duminica, dar il dau luni. Oferta e buna, dar am mai dat un mesaj si astept cateva ore.



Dar cred ca totul se va rezolva cu Steaua, asa ca, in mare, maine il sun pe domnul Becali sa stabilim o intalnire si sa ne intelegem. Trebuie ca si jucatorul sa fie de acord” a spus Valeriu Iftime pentru Fanatik.