ULTIMA ORA | Becali a renuntat la un jucator dupa acordul cu Balgradean! Unde a fost trimis Niga si ce clauza speciala i-a fost fixata in contract

Venirea lui Balgradean i-a pecetluit soarta la FCSB tanarului Toma Niga. Acesta a fost imprumutat din nou in liga secunda.

Toma Niga a fost imprumutat de Steaua la FC Hermannstadt, echipa aflata in cursa pentru promovarea din liga secunda si adversara ros-albastrilor din Cupa Romaniei. El nu va putea apara, insa, in meciul dintre cele doua formatii.

Niga (20 de ani) a fost rechemat de stelisti dupa plecarea lui Nita la Sparta Praga, dar sosirea lui Balgradean l-a scos din nou din calculele lui Dica.

Niga a aparat in 14 meciuri in prima parte a sezonului ligii a doua pentru Academica Clinceni.

"L-am luat pe Toma Niga sub forma de imprumut pana la vara. Cei de la CFR ni l-au solicitat pe Horatiu Moldovan (20 de ani), iar noi ii mai aveam pe Cabuz si Baumann, astfel ca mai aveam nevoie de un portar. Cabuz si Niga sunt amandoi sub 21 de ani, de valoare, asa ca fiecare porneste cu sansa lui pentru a fi titular. Si Moldovan era un concurent bun pentru Cabuz. Din punctul meu de vedere, Niga este un portar valoros si are sansa lui. Nu vine nimeni pe post de titular, nici pe post de rezerva", a spus Teodor Birt, presedintele FC Hermannstadt, pentru liga2.ro

Toma Niga nu va putea juca in meciul de pe 28 februarie impotriva Stelei. Partida va fi transmisa la PRO X, de la 18:30.

"A fost conditionat imprumutul sa nu joace in meciul de Cupa cu Steaua. Din punctul asta de vedere, ne iau in serios", a mai spus Teodor Birt.