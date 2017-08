ULTIMA ORA! Steaua a mai rezolvat un transfer! Anuntul facut de Gigi Becali

Sporting - Steaua, marti, 21:45, in direct la ProTV

Artur Jorge este noul jucator al Stelei! Patronul echipei, Gigi Becali, a anuntat ca jucatorul va veni la Steaua in aceasta vara. Braga il va lasa sub forma de imprumut pe fundasul de 23 de ani. Jorge a fost la un pas sa

"E rezolvat cu portughezul, e facut! Mai mult nu vrea sa spun ca e Sarbatoare" a spus Gigi Becali pentru ProTV.

Artur Jorge are 23 de ani, joaca pe postul de fundas central si este evaluat la 1 milion de euro de site-ul de specialitate transfermarkt. El a jucat 20 de partide in sezonul trecut pentru Braga, dintre care 16 ca titular. A fost primul lui sezon la echipa mare dupa ce a fost promovat de la formatia de rezerve. A primit 5 cartonase galbene si un cartonas rosu in sezonul trecut, fiind eliminat chiar in derby-ul cu FC Porto.