ULTIMA ORA | Steaua a demarat primele discutii cu inlocuitorul lui Reghecampf! Ce fost campion al Romaniei vrea Becali pe banca

Laurentiu Reghecampf se poate desparti de FCSB indiferent daca ia sau nu titlul de campion. Actualul tehnician al ros-albastrilor e curtat de cluburi din zona Golfului si va decide dupa ultima etapa incotro va merge cariera sa.

Cum Becali a declarat ca nu se va opune plecarii lui Reghecampf, scenariul despartirii de tehnician pare unul tot mai plauzibil.

In aceste conditii, directorul sportiv Mihai Stoica a discutat deja cu un prim antrenor, noteaza Dolce Sport. Sursa citata scrie ca stelistul a luat legatura cu Dan Petrescu, fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni. De altfel, cei doi sunt in relatii foarte bune chiar din perioada in care colaborau la formatia ialomiteana.

In prezent, Dan Petrescu este sub contract cu Al Nasr, din Emiratele Arabe, dar numele sau a fost legat in aceasta saptamana si de CSU Craiova.

Becali l-a mai dorit pe Dan Petrescu pe banca Stelei si dupa ce acesta a cucerit titlul cu Urziceni, dar antrenorul a preferat aventuri la Kuban, Dinamo Moscova, Jiangsu ori Al Arabi.