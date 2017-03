ULTIMA ORA | Silviu Lung Jr mai sta 48 de ore in spital. Care e situatia sa dupa lovitura grava primita cu CFR

Oficialii Astrei anunta care este situatia portarului convocat de Daum la nationala.

Directorul sportiv al clubului Astra Giurgiu, Costel Lazar, a declarat pentru News.ro, ca portarul Silviu Lung Jr., care a ajuns la spital in timpul meciului din deplasare cu CFR Cluj, dupa ce a primit o lovitura in figura, mai are tulburari, astfel ca va ramane in spital sub supraveghere medicala timp de 48 de ore.

"Lung este inca in spital. Si-a revenit si nu prea, mai are tulburari. A suferit o comotie cu pierderea memoriei si avand inca aceste tulburari profesorul de la spitalul din Cluj a decis sa mai ramana sub supraveghere medicala inca 48 de ore si sa fie supus unor investigatii amanuntite", a spus Lazar.

Portarul echipei Astra Giurgiu, Silviu Lung Jr, a fost scos cu ambulanta de pe teren, vineri, dupa o accidentare suferita la meciul din deplasare cu CFR Cluj, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I. Lung a fost lovit cu mingea in fata de Omrani, in minutul 19. Portarul s-a prabusit si a primit initial ingrijiri din partea medicului echipei Astra. Deoarece era vizibil ametit, dupa aproximativ doua minute a intrat ambulanta pe teren si fotbalistul a fost urcat pe targa si in ambulanta, fiind scos cu aceasta de pe teren si dus la spital.

in locul lui Lung, in poarta Astrei a intrat Plamen Iliev.

in momentul accidentarii lui Silviu Lung Jr., scorul era 1-1. Partida s-a incheiat 3-2 pentru CFR Cluj.

Silviu Lung Jr. face parte din lotul Romaniei pentru meciul cu Danemarca, din preliminariile Cupei Mondiale din 2018. Lotul convocat de Christoph Daum urmeaza sa se reuneasca luni, la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia.