ULTIMA ORA: "Si-a dat acordul, semneaza cu noi!" La ce echipa din Liga 1 va juca Sanmartean, la 37 de ani

La 37 de ani, Lucian Sanmartean vrea sa mai joace macar un sezon in Liga I.

Lucian Sanmartean a batut palma cu oficialii clubului FC Voluntari si va semna saptamana viitoare un contract valabil pana la finalul sezonului, a anuntat in aceasta dimineata Dan Leasa, presedintele clubului ilfovean.

"In proportie de 80%, Sanmartean vine la Voluntari. Am vorbit cu impresarul lui, Ana Maria Prodan, si-a dat acordul, urmeaza sa semnam de luni", a spus Leasa pentru ProSport.

Lucian Sanmartean s-a antrenat in ultima luna alaturi de lotul lui Claudiu Niculescu. A asteptat oferte din strainatate, dar si din Liga 1, avand ca varianta de rezerva FC Voluntari.

Dupa ultima aventura in zona araba, la Al Taawoun, Sanmartean a luat in calcul retragerea din fotbal, dar a decis apoi ca ar putea sa mai joace in fotbalul romanesc.

FC Voluntari intalneste FCSB in aceasta seara, de la 20:45.