Gino Exchange. Daca castiga alegerile pentru sefia LPF, Iorgulescu schimba din nou modul de desfasurare al Ligii 1

Inaintea alegerilor de la LPF, Gino Iorgulescu anunta modificari importante de sistem.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

In lipsa unor masuri echilibrate si progresiste pe care sa le prezinte inaintea alegerilor pentru sefia Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), care vor avea loc peste patru zile, pe 23 octombrie, candidatul Gino Iorgulescu vrea sa revolutioneze fotbalul romanesc printr-o noua modificare a sistemului competitional. Ar fi a cincea schimbare in desfasurarea Ligii 1 in decurs de 18 ani.

- Dupa Revolutie, numarul de echipe din Divizia A a fost de 18.

- In sezonul 2000-2001, numarul echipelor a fost redus la 16. Dintre acestea, ultimele 2 retrogradau in Divizia B.

- Incepand cu sezonul 2006-2007 si pana in 2015, campionatul a revenit la o componenta cu 18 echipe, dintre care ultimele 4 retrogradau.

- In 2006, primul esalon de fotbal si-a schimbat numele in Liga 1, deoarece o firma de panificatie din Galati a obtinut de la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), contra unei sume mai mici de 100 de euro, un certificat care ii oferea exclusivitate pentru folosirea numelui comercial "Divizia A".

- Din sezonul 2015-2016, s-a implementat noul sistem cu 14 echipe si sistem de desfasurare a competitie in sezon regulat, urmat de play-off (primele 6 echipe) si play-out (ultimele 8). In final, ocupanta locului 12 juca baraj de ramanere in prima liga cu castigatoarea barajului locurilor 2 din Liga a 2-a (in ultimul sezon, au promovat direct primele doua echipe din Liga a 2-a, iar ocupanta locului al treilea a mers la baraj), iar locurile 13 si 14 retrogradeaza direct in esalonul secund.



- Astazi, Gino Iorgulescu, actualul presedinte al LPF si candidat pentru un nou mandat la alegerile pentru sefia forului de pe 23 octombrie, a declarat ca "ne gandim serios sa schimbam sistemul. Putem face cu 16 sau cu 12 echipe, altfel nu se poate".