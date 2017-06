ULTIMA ORA | Se intoarce Nikolic! Cu ce echipa e fostul atacant al Stelei in discutii

Atacantul muntenegrean Stefan Nikolic, fost la Steaua, este aproape de revenirea in Liga I. Acesta ar putea imbraca tricoul Astrei.

Nikolic este dorit de Edi Iordanescu la Astra, dupa ce formatia giurgiuveana a ramas fara solutii ofensive, in urma despartirilor de Budescu, Teixeira, Daniel Niculae si Sergiu Bus.



Digisport noteaza ca Iordanescu il vede pe muntenegrean ca fiind solutia ideala pentru noul sezon. Acesta evolueaza in prezent la Kaisar, in Kazakhstan, dar se afla in ultimele sase luni de contract.

Nikolic a mai jucat, dupa despartirea de Steaua, la Incheon United (Coreea de Sud), TSKA Sofia (Bulgaria), NK Istra (Croatia), Termalica (Polonia) si Radnik (Serbia). Pentru Kaisar, din Kazakhstan, acesta a inscris un gol in 13 meciuri.