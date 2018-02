ULTIMA ORA | Si-a dat acordul: el va fi noul antrenor al lui Dinamo! Schimbare radicala de planuri: cine e omul care ii ia locul lui Miriuta

Dinamo a ratat play-off-ul dupa 0-2 cu Astra.

UPDATE: Nu mai e niciun dubiu. Florin Bratu este alesul conducerii lui Dinamo. Mai sunt cateva detalii de pus la punct, unul dintre impedimente fiind acela ca Miriuta nu si-a reziliat inca intelegerea cu clubul din "Stefan cel Mare".

UPDATE: Bratu si-a dat acordul pentru a venit la Dinamo, dar nu este deocamdata oficial antrenorul echipei. Miriuta nu si-a reziliat inca intelegerea cu echipa din "Stefan cel Mare". Maine se va decide totul.

Conducerea lui Dinamo cauta un inlocuitor pentru Miriuta. Daca pana acum, favorit era Gigi Multescu, acum planurile par sa se fi schimbat.

Bratu pare a fi acum in pole position pentru preluarea postului de antrenor al lui Dinamo. Conform Gazetei Sporturilor, Bratu s-ar afla acum la sediul clubului si urmeaza sa semneze contractul. Potrivit sursei citate, Gigi Multescu era asteptat maine la negocieri, dar a primit un telefon in aceasta seara si i s-a comunicat ca echipa si-a gasit un nou antrenor.

In prezent, Florin Bratu este selectionerul nationalei Under 16 dupa ce anul trecut a castigat Campionatul Elitelor cu Dinamo Under 19.