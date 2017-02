ULTIMA ORA | Schimbare de clasament in Liga I: o echipa si-a recuperat punctele la TAS

Gaz Metan spera, cu sanse reale, la Play Off. Mediesenii au primit si o veste buna astazi: si-au recuperat punctele luate de FRF la TAS.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco!

Gaz Metan Medias a anulat sanctiunea FRF, care a depunctat echipa cu 3 puncte in clasamentul Ligii I, la TAS. Informatia a fost confirmata de presedintele clubului, Ioan Marginean, la Dolce Sport.

"Am ajuns sa ma uit dimineata in oglinda. Sunt batran, gras, dar nu prost. Noi am avut un caz inventat, iar lucrurile nu se vor opri aici. Vor continua cu toti cei de la Comisie. Sunt probleme mari in cadrul FRF la acest compartiment, la Comisia de Licentiere.

Eu l-am mai dovedit o data pe domnul Duru. Omul acesta si-a batut joc de un club si de toti oamenii de aici. O sa va cruciti daca o sa vedeti ce acuzatii ni se aduc. Eu va spun cu mana pe inima, cu riscul sa ma retrag din fotbal, nu ma voi opri aici si voi merge in civil", a spus Ioan Marginean la Dolce Sport.

Gaz Metan revine acumuleaza astfel 38 de puncte in clasamentul Ligii I. Mediesenii raman pe locul 4, la doua puncte in spatele Craiovei, dar se distanteaza la 4 lungimi de CFR Cluj si la 6 de Dinamo.