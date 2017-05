ULTIMA ORA | Sanse MINIME pentru Steaua sa fie cap de serie in turul 3 Champions League! Se stiu cele 5 echipe din care se alege adversara

Slavia Praga este la un pas de titlu in Cehia, ceea ce inseamna ca Steaua nu va fi cap de serie in turul 3 preliminar UEFA Champions League

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Slavia Praga este la un pas de titlu in Cehia, cu doua puncte avans peste Viktoria Plzen inainte de ultima etapa a sezonului.

In cazul in care Slavia castiga titlul, Steaua va fi prima sub linie, in urna outsiderelor, in turul 3 preliminar Champions League.

Slavia Praga a invins-o astazi cu 2-1 pe Mlada Boleslav, iar Plzen s-a impus la limita in meciul cu Brno, 1-0, cu un gol inscris in minutul 90+2.

In ultima runda, Slavia joaca cu titlul pe masa, in fata propriilor suporteri, cu Brno, locul 11 in campionat.

Este o veste proasta pentru Steaua, care va fi in urna outsiderelor la tragerea la sorti pentru turul 3 UEFA Champions League, ruta necampioanelor, in cazul in care Slavia devine campioana in Cehia.

In acest scenariu, adversara Stelei s-ar alege din urmatoarele 5 variante:

Dinamo Kiev

Ajax

Zenit / TSKA Moscova (vicecampioana Rusiei)

Bugges / Gent (vicecampioana Belgia)

Viktoria Plzen