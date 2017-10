ULTIMA ORA | Sanmartean, gata de revenirea in Liga I: "Am avut discutii". La ce echipa ar putea juca

Ajuns la 37 de ani, Lucian Sanmartean nu pune ghetele in cui. Acesta spune ca ar putea reveni in Liga I destul de curand, purtand discutii cu un club.

Sanmartean se antreneaza cu FC Voluntari si spune ca ar putea semna un contract cu formatia ilfoveana.

"Am antrenamente in fiecare zi, ma pregatesc cu cei de la FC Voluntari. Am avut doua runde de discutii cu dansii, le-am explicat situatia, le-am spus ca m-ar interesa, mi-ar placea sa lucrez cu ei. Am deja o luna si ma simt foarte bine la Voluntari. Oricum, mai am si alte propuneri, dar ideea e ca nu sunt pregatit 100%. Am nevoie de o perioada de pregatire, apoi vom discuta mai amanuntit", a spus Sanmartean la Telekom Sport.

Acesta a vorbit si despre meciul FCSB - Voluntari, de vineri.

"Baietii vor fi mai mult decat pregatiti impotriva celor de la FCSB, pentru ca le-am dat eu toata saptamana bere si sunt foarte motivati", a glumit el.