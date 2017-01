BREAKING NEWS | Astra a plusat spectaculos, la scurt timp dupa ce Becali a anuntat ca s-a inteles cu Budescu!

Gigi Becali a anuntat transferul lui Budescu, dar lucrurile nu sunt clare. Astra a plusat in aceasta dupa amiaza.

UPDATE 16:15 Becali s-a grabit sa anunte transferul lui Budescu inainte sa semneze contractul, iar Astra a plusat.



150.000 prima de instalare, 20.000 salariu lunar, 2 ani si jumatate de contract, plus 40% dintr-un viitor transfer - asta e ultima oferta a Astrei.

Asta inseamna contract total de 750.000 de euro, dar noutatea e reprezentata de procentele pe care Astra i le-ar putea plati lui Budescu in viitor.

De exemplu, la un transfer de 1 milion de euro, in conturile lui Budescu ar urma sa ajunga inca 400.000.

In timp ce Budescu se afla la plimbare cu colegii de la Astra in Cipru, Gigi Becali anunta transferul mijlocasului la Steaua. Chiar daca nu s-au semnat actele, Becali sustine ca Budescu trebuie sa mearga in Antalya la noua sa echipa.



"Cu Budescu am incheiat. Trebuie doar sa mearga in Turcia. Inca nu am semnat contractul, dar trebuie sa mearga in cantonament.", a declarat Gigi Becali la Digi.