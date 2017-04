ULTIMA ORA! "Reghecampf a semnat in Qatar, in locul lui vine Sumudica, asa am auzit"

Mitica Dragomir a aflat ca Reghecampf a semnat deja.

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Laurentiu Reghecampf este pe picior de plecare de la Steaua. La fel ca la ultimul mandat, Reghecampf va pleca in zona Golfului, acolo unde are o oferta importanta de la o echipa din Qatar, de la Al Gharafa. Pe langa acestia, si Al Wahda era in cursa pentru antrenorul Stelei.

Fostul presdinte al LPF, Dumitru Dragomir, a declarat ca Reghecampf a semnat deja, din informatiile pe care le detine, insa antrenorul nu a confirmat pana acum acest lucru.

"Eu asa stiu. Daca gresesc, imi cer scuze. Reghe pleaca sigur in Qatar. Se pare ca a semnat contractul, pe bani multi de tot. Vine in locul lui Sumudica, insa asta o stiu din presa. Eu am vorbit cu el la telefon, dar nu mi-a zis nimic de Steaua.





Am o impresie foarte buna de Edi Iordanescu. Poate fi si el o varianta. Are o educatie buna si este antrenor care stie meserie. Daca as fi un pic rautacios, Edi e mai bun decat tatal sau" - a spus Dumitru Dragomir la Dolce.

Dragomir a confirmat si pentru Prosport ca Sumudica e o varianta pentru Steaua: "Gigi Becali e baiat destept daca il aduce... Cum sa nu-l accepte suporterii pe Sumudica? Asta se face simpatic in decurs de o saptamana! Merge, vorbeste cu ei, ii pupă pe doi, trei si gata! E de cartier, de gasca. Are scoala bulevardului", a declarat Dumitru Dragomir la ProSport.

Cel mai probabil, Reghecampf isi va anunta plecarea la finalul sezonului, sau daca Steaua va pierde lupta la titlu in urmatoarele etape.