ULTIMA ORA | Reactia oficiala a Craiovei la oferta Stelei si afirmatia Anamariei Prodan. Marcel Popescu: "De astazi este PERSOANA NON GRATA"

Oficialii Craiovei sunt vehementi: "Niciun jucator nu pleaca la Steaua! Anamaria Prodan este persoana non-grata la Craiova"

Presedintele Universitatii Craiova a reactionat si el dupa zvonul unei oferte de peste 2 milioane de euro a lui Becali pentru Baluta. El a declarat ca "Anamaria Prodan este de acum persoana non-grata la Craiova" si ca oficialii clubului din Banie nu vor discuta pe seama unui transfer cu Steaua.

"Este foarte real ca e doar o poveste. Lumea vorbeste, face afirmatii, dar eu va spun ca este o poveste. Daca eu fac o oferta pentru Luis Suarez inseamnă ca-l iau? Nu. Si ce daca ai facut o oferta de 2,5 milioane de euro? Niciun jucator de la Universitatea Craiova nu pleaca la Steaua. Mai mult, doamna Prodan este non grata la Craiova. Nu are ce sa caute la Craiova. Este persona non grata incepand de azi. Tatal fotbalistului mi-a spus ca a ramas consternat de faptul ca i se foloseste numele. Steaua pierde timpul incercand sa cumpere de la Craiova. Noi nu vindem Stelei, punct. Daca sunt cu unul in razboi, e clar ca nu ii vand gloante si arme. A ceda doi jucatori Stelei inseamna ca Hagi si-a facut socoteli. Banii de la UEFA incearca sa-i recastige acum altfel. Este reala clauza de reziliere, dar nu este de 3 milioane", a declarat Marcel Popescu, citat de Dolce Sport.