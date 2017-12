ULTIMA ORA | Reactia lui Gica Popescu dupa ce Craiova l-a ofertat pentru a veni in conducerea clubului

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Gica Popescu a vorbit pentru prima data despre interesul Craiovei de a-l aduce in conducerea clubului.

Patronul Craiovei a fost interesat inca din vara sa il coopteze pe Popescu, dar s-a lovit de refuzul acestuia.

Motivul? Popescu refuza se bata cu Hagi in Liga I.

"Cu Hagi nu voi putea concura niciodata. As fi putut sa o fac anul acesta, am avut anumite posibilitati de a ma intoarce, de a ma reintoarce in fotbal, insa acest lucru ar fi insemnat sa concurez cu Gica. Iar eu cu Gica nu pot sa concurez niciodata."

"Ori alaturi de Gica, ori in alt proiect in tara, dar sa nu concurez cu Gica, ori in strainatate."

Popescu si Hagi au mers recent in Turcia, pentru a li se prezenta un proiect grandios, din care ar urma sa faca parte. Turcii vor sa isi faca cea mai tare academie din tara, la Izmir, si vor sa ii ia pe cei doi romani sa coordoneze centrul, pe modelul academiei lui Hagi.