ULTIMA ORA | Reactia CFR-ului dupa ce stelistii "l-au umilit" pe Ionita: "Nu e prima data cand face asta!"

Steaua 1-1 CFR Cluj. Stelistii s-au razbunat pe Alex Ionita.

Fotbalistul adus in iarna de la Astra a fost doar "numarul 11" pentru crainicul de pe Arena Nationala care a refuzat sa-i pronunte numele lui Ionita in momentul in care acesta a intrat in locul lui Mailat.

Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, recunoaste ca si declaratiile anti-Steaua ale lui Ionita au contribuit la crearea acestui incident, insa puncteaza ca astfel de gesturi nu sunt normale, iar crainicul stadionului ar fi trebuit sa dea dovada de impartialitate.

"Nu e prima data cand crainicul Stelei face asa. In decursul anilor, am avut multe cu el. Probabil ca si Ionita a facut niste declaratii anti-Steaua. Probabil ca aceste lucruri irita suporterii, dar crainicul stadionului trebuie sa fie mai impartial putin", a declarat Iuliu Muresan la ProX.