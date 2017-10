ULTIMA ORA | Primul fotbalist iertat de Dica: "E in lot pentru meciul de maine, poate va juca". Ce spune despre meciul cu ACS Poli

Nicolae Dica anunta ca l-a reprimit pe Catalin Golofca in lotul primei formatii, dupa ce acesta a fost trimis la echipa secunda. Fotbalistul adus de la Botosani va primi sansa de a demonstra ca isi merita locul in lot.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Nicolae Dica l-a iertat pe Catalin Golofca si spune ca acesta ar putea juca in tricoul Stelei chiar maine, la meciul cu ACS Poli. In schimb, Alibec nu va evolua nici in partida cu formatia banateana si este asteptat sa intre abia cu Hapoel Be'er Sheva.

"Vor juca maine fotbalisti care au evoluat mai putin. Imi este frica de accidentari, trebuie sa rotim lotul. Ati vazut, Benzar s-a accidentat la Beersheva si mi-e teama ca o sa lipseasca o luna de zile.

Golofca se antreneaza cu echipa, este in lot pentru meciul de maine. Si el va avea sanse sa joace si sa demonstreze ca primele sale jocuri la Steaua nu au fost adevarata sa fata", a spus Nicolae Dica.

Antrenorul stelist a vorbit si despre meciul de maine cu ACS Poli Timisoara.

"Intalnim o echipa care nu trece prin momente foarte bune, desi au inceput foarte bine campionatul. Chiar si asa, meciul va fi foarte greu. Obiectivul nostru este sa castigam campionatul si treubie sa fim foarte atenti.



Timisoara are jucatori care pot decide meciul printr-o executie, chiar daca au cativa accidentati.

Au fost meciuri in campionat la care nu am fost foarte concentrati. Sper ca maine sa fim la fel de concentrati ca la meciul cu Hapoel, din Europa League, pentru ca nu ne mai permitem pasi gresiti", a mai spus Dica.