ULTIMA ORA! Panica la Steaua dupa accidentarea stupida a lui "Mbappe" Coman! Ce a patit stelistul dupa ce a batut o lovitura libera

Florinel Coman risca sa rateze convocarea.

Coman nu a avut un meci prea bun cu Sepsi OSK in ziua in care Daily Mail scria despre interesul celor de la Chelsea pentru jucatorul de 19 de ani. Cea mai mare ocazie a lui a fost cea la care s-a accidentat. In minutul 63, Coman a executat o lovitura libera de la 25 de metri, mingea trecand pe langa vinclu.

Imediat dupa ce a executat, Coman s-a prabusit pe gazon cu dureri mari si a fost schimbat de catre Dica. El urmeaza sa faca un RMN marti, avand probleme la bicepsul femural. Coman risca sa rateze convocarea la nationala Under 21 a Romaniei.

"O sa spuneti ca am innebunit, dar daca ne ocupam de Coman, are ceva in plus fata de Mbappe. Nu se compara la ora asta, dar nativ are ceva in plus. Are driblingul in plus. E mai sarpe decat Mbappe la dribling" spunea Gigi Becali in urma cu cateva zile despre Coman.