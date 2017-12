ULTIMA ORA | Pact intre Gigi Becali si Armata, FCSB redevine Steaua? Anuntul surprinzator al lui Anghel Iordanescu

Anghel Iordanescu a dezvaluit o discutie pe care a avut-o recent cu Gigi Becali

O impacare intre Gigi Becali cu Ministerul Apararii este posibila! O spune chiar Anghel Iordanescu, un sustinator al taberei CSA Steaua.

"Va marturisesc ceea ce mi-a spus Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB mi-a spus ca el crede si spera ca mai devreme sau mai tarziu va ajunge la o intelegere cu Armata."

"Va recupera tot ce are el de recuperat, sigla, palmares si tot ce a implicat acest scandal. Mi-e greu sa fac o afirmatie, nu sunt implicat, nu am nicio legatura cu FCSB si evit sa fac mai multe comentarii", a spus Anghel Iordanescu in aceasta seara la EuropaFM.