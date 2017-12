ULTIMA ORA | Oltenii isi betoneaza defensiva! Fundasul care a semnat pana in 2019 inca dinaintea finalului de an

CSU Craiova i-a prelungit contractul lui Renato Kelic pana in 2019. Acesta urma sa intre din ianurie in ultimele sase luni de contract.

Renato Kelic a acceptat propunerea conducerii Craiovei pentru prelungirea contractului pana in 2019, anunta clubul oltean.

"Ii multumim fundasului nostru central croat si ii uram cat mai multe performante in sfantul tricou alb-albastru", anunta oltenii.

Kelic a mai jucat de-a lungul carierei la Slovan Liberec, Padova si Academia Puskas. El a debutat la Craiova in septembrie 2016, intr-un meci cu CFR Cluj, incheiat 0-0 in Gruia.

Kelic a bifat 19 meciuri in acest sezon, dintre care 17 in Liga I. Acesta a marcat si un gol in poarta Stelei.