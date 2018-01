ULTIMA ORA | Oferta de ultim moment pentru Tosca: romanul e dorit in Serie A! Anuntul facut de italieni  

Alin Tosca poate da La Liga pe Serie A.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Fundasul roman este dorit in Italia dupa ce a fost pus pe lista de transferuri de Betis. Fostul stelist devenise deja rezerva la Betis, iar o data cu venirea lui Bartra de la Dortmund, nu mai are nicio sansa sa prinda echipa.



Gianluca DiMarzio, celebrul jurnalist italian, scrie ca din informatiile sale Alin Tosca ar putea ajunge la Benevento. Echipa antrenata de De Zerbi, fostul jucator al CFR-ului, este pe ultimul loc in Serie A, cu 7 puncte dupa 22 de etape.