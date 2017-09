ULTIMA ORA! Nicolae Dica este fortat sa schimbe la partida cu Gaz Metan! Ce s-a intamplat la antrenamentul de astazi

Invinsa in ultima etapa de catre Viitorul, Steaua este obligata sa invinga pe Gaz Metan.

Desi a castigat cu 3-0 in prima etapa din grupele Europa League contra celor de la Viktoria Plzen, Nicolae Dica nu poate fi linistit. In campionat Steaua este pe locul 5, la 4 puncte in spatele celor de la CFR Cluj. Astfel, partida cu Gaz Metan de duminica seara devina una extrem de importanta.

Iar Dica are din nou batai de cap - Denis Alibec nu a putut participa la antrenamentul de astazi si prezenta lui la meciul de pe National Arena este incerta! Astfel, Gnohere are mari sanse sa fie pe teren din primul minut.

Nicolae Dica va anunta ce a patit atacantul Stelei intr-o conferinta de presa ce va avea loc de la ora 12.30