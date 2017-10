ULTIMA ORA | Negoita are doua nume pentru inlocuirea lui Mutu la Dinamo: "copilul de suflet" din Stefan cel Mare si un alt fost oficial

Ionut Negoita ii cauta un inlocuitor lui Adrian Mutu, plecat de la Dinamo la Federatia Romana de Fotbal.

Negoita a avut dubii in privinta numirii unui nou manager la Dinamo, dar s-a hotarat pana la urma sa o faca. Acesta are doua nume pentru aceasta pozitie, scrie ProSport.

Patronul lui Dinamo va incerca sa reconfigureze echipa de conducere a clubului dupa plecarile lui Mutu si Contra, iar pentru asta discuta cu doi oameni.

ProSport scrie ca Ianis Zicu, fost jucator la Dinamo, acum retras din activitate, si Cristian Bobar, care a mai trecut prin Stefan cel Mare, sunt oamenii trecuti pe lista de Negoita.

Ianis Zicu, cel care a jucat in trei randuri la Dinamo, dar care a mai imbracat si tricourile Rapidului, Politehnicii Timisoara ori Petrolului, este apreciat de Ionut Negoita. Desi el si-a manifestat in ultima vreme aprecierea fata de modul in care a fost tratat in perioada Rapid, Zicu ramane si "copilul de suflet al lui Dinamo", asa cum ii spunea Borcea in urma cu mai mult ani.

"Negoita il apreciaza si ca om, si ca fotbalist pe Ianis Zicu. Ii apreciaza discursul si felul in care vede fotbalul", scrie ProSport, citand surse din apropierea patronului dinamovist.

De cealalta parte, Bobar este in prezent oficial in stafful liderului CFR Cluj, insa acesta are avantajul de a mai fi lucrat la Dinamo timp de 3 ani.

In prezent, singurul om din conducere care se ocupa de partea sportiva este Ionel Danciulescu, cel care are functia de director sportiv.