LIVE UPDATE | Soarta lui Miriuta, decisa acum! Pe lista lui Dinamo s-a ajuns la PATRU ANTRENORI: "L-au chemat sa-i salveze"

Conducerea lui Dinamo intentioneaza sa il inlocuiasca pe Vasile Miriuta dupa ratarea Play Off-ului.

UPDATE | Cotidianul Gazeta Sporturilor noteaza ca pe lista dinamovistilor au aparut inca doua nume de antrenori: Toni Conceicao, fost la CFR Cluj, si Dan Alexa, in prezent la Dunarea Calarasi.

"Dan are clauza de reziliere cu Dunarea, iar cei de la Dinamo l-au sunat in aceasta dimineata sa vina sa salveze echipa. Alexa face minuni la calarasi si nu cred ca vrea sa plece din moment ce e la un pas sa isi treaca in CV cea de-a treia promovare, dupa cele reusite cu ACS Poli si Rapid", a spus un oficial al Dunarii pentru sursa citata.

UPDATE | Alexandru David, presedintele lui Dinamo, a vorbit pentru ProSport.

"Inca nu a fost dat afara! Mai multe...nu comentez", a raspuns el scurt.

Dinamo a ratat Play Off-ul si a inregistrat cea mai mare contraperformanta a sa din istorie. Oficialii clubului intentioneaza sa il inlocuiasca pe Vasile Miriuta, anunta Digisport.

Potrivit sursei citate, Dinamo s-ar putea desparti de Miriuta in cursul zilei de astazi, iar primele nume luate in considerare pentru banca tehnica sunt Gigi Multescu si Florin Bratu!

Multescu si Bratu au fost deja contactati. Primul dintre acestia, poreclit si "SMURD", este liber de contract, in timp ce al doilea este sub contract cu FRF, fiind pregateste nationala U18.

Multescu a cucerit trei titluri si doua Cupe cu Dinamo ca jucator, intre 1979 si 1985. Ca antrenor, el a pregatit echipa intre 1990-1991, in 2008 si in 2013. El a antrenat ultima data CSU Craiova.

De cealalta parte, Bratu a jcuat pentru Dinamo intre 2005-2006 si 2007-2010, cucerind o Supercupa a Roaniei. El a mai antrenat Dinamo II.