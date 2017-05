ULTIMA ORA! "Miriuta, noul antrenor al Stelei!" Surpriza URIASA in direct la Sport.ro! 

Dumitru Dragomir a facut un anunt bomba in direct la Sport.ro, la pauza meciurilor de titlu!

Vasile Miriuta va fi noul antrenor al Stelei, a anuntat fostul sef al LPF.

"Am auzit ca Miriuta vine la Steaua! Am auzit si eu aseara. Si ce daca e dinamovist? Dinamo are antrenor cu contract acum. Mi-a zis Viorel Paunescu de Dan Petrescu, dar eu am auzit aseara ca Miriuta vine antrenor. Si eu am zis ca e o discutie asa... ", a spus Dragomir in direct la SPort.ro.

Laurentiu Reghecampf va pleca de la Steaua dupa meciul cu Craiova, indiferent de rezultat. Acesta l-a recomandat in locul sau pe Vasile Miriuta de la CFR, fostul sau coleg din Germania cu care a ramas bun prieten. Reghe va pleca la Al Wahda din Arabia Saudita pentru un salariu de 1,5 milioane de dolari pe an plus bonusuri.

"Dupa meciul asta Becali si Reghe vor anunta decizia impreuna. Decizia in privinta lui Reghe este luata, dar va fi anuntata dupa meci", a spus Anamaria Prodan la Sport.ro.