ULTIMA ORA! Miriuta a DAT AFARA un jucator inaintea derby-ului cu Steaua! Cine va fi capitan in derby

Dinamovistii au renuntat la un jucator in aceasta seara.

Dinamo i-a reziliat contractul lui Jeremy Bokila, adus in toamna de la CFR Cluj. Congolezul era tras pe linie moarta de Vasile Miriuta si s-a antrenat toata iarna singur, anunta Gazeta Sporturilor.



Bokila era imprumutat de la Akhisarspor si a reusit un gol si o pasa de gol in 17 aparitii in acest sezon.



Dinamovistii au stabilit si cine va purta banderola cu Steaua, dupa plecarea lui Nedelcearu. Dan Nistor va fi capitan in derby.