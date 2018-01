TORJE IN LIGA I // Bomba de ultima ora: o echipa din Play Out vrea sa-l deturneze din drumul catre Dinamo! Impresarul lui Torje: "De ce la Dinamo si nu acolo?!"

Torje este negocieri avansate cu Dinamo.

UPDATE | Presedintele lui ACS Poli confirma interesul pentru Torje.

"Mi-l doresc pe Torje la Timisoara. Nu este nicio gluma! Este timisorean, reprezinta acest oras si chiar discutam posibilitatea de a veni la noi. Este un jucator exceptional!

Ar fi o lovitura de imagine pentru noi, nu doar ca am castiga un fotbalist fantastic.

Am vorbit cu impresarul sau acum doua ore, vom vedea zilele viitoare", a spus Radu Birlica, citat de Gazeta Sporturilor.

UPDATE | Impresarul lui Gabi Torje, Cristea Opria, spune ca mijlocasul are si alte oferte.

"Vom vedea daca cei de la Groznyi ii permit sa vina acasa, sa joace pana in vara. Din vara ar trebui sa revina in Rusia, unde mai are un an de contract, dar nu va ramane acolo. Nu poate juca acolo, au fost niste discutii.

Sunt niste discutii in momentul acesta, dar Dinamo are lotul facut din ce am inteles, nu mai are nevoie de jucatori. Nu e nimic batut in cuie. Daca Torje nu intra in vederile antrenorului de la Groznyi, nu are rost sa mearga acolo. Am mai avut o lovitura acum doua zile, pentru ca negocierile cu Alanyaspor au cazut din cauza banilor ceruti de rusi.

Am trei variante pentru el din Romania. Nu pot sa dau nume, dar eu vreau sa-l duc la Timisoara, sa-l conving sa vina aici, unde a facut primii pasi in fotbal. I se pot plati 50.000 - 100.000 euro pana la vara. Daca se duce la Dinamo, cu ce e mai bine? Mai bine joaca in Play Out la Timisoara decat la Dinamo", a spus Opria la Digisport.

UPDATE | Torje a sosit in aceasta seara la Bucuresti si continua negocierile cu Dinamo.

Torje a batut palma cu conducerea lui Dinamo si va reveni in Stefan cel Mare, a anuntat in aceasta seara DigiSport.

Antrenorul Vasile Miriuta era invitat in platou si a aflat de la moderator despre acest transfer. Habar nu avea.

Miriuta a parut chiar deranjat de acesta informatie si a spus ca Torje nu va avea postul de titular asigurat la Dinamo.



"Sigur, decizia e a conducerii, dar suntem acoperiti pe acel post. In momentul asta, indiferent ce jucator vine la Dinamo nu are postul de titular asigurat."

"Eu am plecat cu o echipa in cantonament. Acum ar trebui sa schimb ceva in 5 zile, dupa ce o luna am lucrat altceva. Ce ar insemna, sa il scot pe Hanca?", a spus, dezorientat, Miriuta la Digi.