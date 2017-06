ULTIMA ORA! Mircea Sandu, adus la DNA! E suspect de luare de mita si spalare de bani!

Fostul presedinte FRF are noi probleme cu legea!

Mircea Sandu a iesit de la Directia Nationala Anticoruptie dupa mai putin de o ora de audieri, avocatul acestuia spunand ca fostul presedinte al Federatiei Române de Fotbal (FRF) are calitatea de suspect intr-un dosar de luare de mnita si spalare de bani.

"Este un dosar nou, de luare de mita si spalare de ani. in acest moment are calitatea de suspect", a spus avocatul lui Mircea Sandu, care nu a dorit sa dea detalii despre acest dosar, spunând ca anuntul va fi facut de DNA.

Nivci Mircea Sandu nu a vrut sa comenteze, spounând ca nu stie despre ce este vorba.

Mircea Sandu a ajuns la DNA in jurul orei 10.30, el fiind insotit de avocat.

Fostul presedinte al Federatiei Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu a fost achitat, saptamâna trecuta, alaturi de fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul excluderii din FRF a clubului FC Universitatea Craiova, patronat de Adrian Mititelu.

Decizia este definitiva.

In 13 iunie 2016, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir fusesera condamnati la cate trei ani de inchisoare cu suspendare si obligati sa plateasca fiecare 80.000 de lei amenda penala.

In acest dosar, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au fost trimisi in judecata de catre procurorii anticoruptie in iunie 2013, fiind acuzati de abuz in serviciu, folosirea influentei ori autoritatii pentru a obtine pentru sine sau pentru altul bani, bunuri sau foloase necuvenite si sustragere de sub sechestru. De asemenea, FRF si LPF sunt acuzate de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si sustragere de sub sechestru.