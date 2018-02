ULTIMA ORA | Lupescu a luat decizia finala: candideaza la sefia FRF! Cine l-a convins sa faca acest pas  

Ionut Lupescu va candida pentru presedintia FRF.

Ionut Lupescu a luat decizia finala si s-a hotarat sa intre in cursa pentru sefia FRF. Potrivit TelekomSport, Lupescu este decis sa intre in lupta cu Razvan Burleanu si isi va depune candidatura in urmatoarele trei zile.



Lupescu isi va incepe campania electorala in urmatoarele doua saptamani si si-a propus sa mearga prin toata tara pentru a-si prezenta programul. Lupescu a fost convins de fostii colegi din "Generatia de Aur" sa faca acest pas.