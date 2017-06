ULTIMA ORA! LPF vrea eliminarea regulilor privitoare la extracomunitari si jucatori sub 21 de ani

Toate cluburile din Liga I au acuzat mai ales regula jucatorilor U21.

Liga Profesionista de Fotbal a inaintat FRF doua propuneri prin care solicita ca membrii Comitetului Executiv sa decida eliminarea numarului maxim jucatori extracomunitari si a obligativitatii mentinerii pe teren a unui fotbalist roman sub 21 de ani, in timpul meciurilor din Liga I.

Propunerile conducerii ligii au fost introduse pe ordinea de zi a sedintei Comitetului Executiv al FRF de marti, au declarat, pentru News.ro, surse federale.

Articolul 45, litera c, al Regulamentului de Organizare a Activitatii Fotbalistice specifica faptul ca o echipa poate folosi in acelasi timp de teren un numar maxim de trei jucatori extracomunitari, avand in acelasi timp obligativitatea sa mentina in teren un fotbalist cu varsta sub 21 de ani.

“Incepand cu sezonul 2015/2016 echipele din Liga I au dreptul sa foloseasca maxim 3 jucatori non-UE in acelasi timp in teren. Incepand cu sezonul 2016/2017 echipele din Liga I au obligatia sa inscrie in raportul de arbitraj un numar minim de 4 jucatori formati la nivel national si sa foloseasca efectiv, pe toata durata jocurilor, un jucator U21, format la nivel national, eligibil pentru echipa nationala”, se arata in ROAF.

In ceea ce priveste jucatorii non-UE, Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice prevede ca doi dintre cei trei pot fi inclusi in lot doar daca in ultimele 12 luni anterioare venirii in Romania au fost convocati la nationala tarii de origine: “Un numar maxim de 3 jucatori extracomunitari cu respectarea urmatoarei conditii: - un jucator extracomunitar poate fi inclus in lotul de 25 al echipei numai daca in ultimele 12 luni anterioare legitimarii la clubul din Romania a fost convocat la echipa nationala a tarii sale de cel putin 3 ori. Pentru evitarea oricarui dubiu privind nivelul de varsta, doar 2 din cei 3 jucatori extracomunitari trebuie sa indeplineasca conditia prevazuta anterior, unuia din cei trei jucatori extracomunitari nu ii se aplica nicio restrictie”.

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal va avea loc la Casa Fotbalului, marti, cu incepere de la ora 12.00.

Sursa: News.ro