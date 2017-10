ULTIMA ORA | Liga I, din nou la TAS?! Astra merge la Lausanne daca nu primeste 3-0 la masa verde cu Sepsi

Astra Giurgiu intentioneaza sa mearga la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne sau chiar sa sesizeze Directia Nationala Anticoruptie daca nu va primi o decizie favorabila la contestatia pe care a depus-o dupa meciul cu Sepsi OSK.

Sefii fostei campioane a Romaniei sunt hotarati sa mearga la TAS ori chiar sa sesizeze DNA-ul daca nu vor primi o decizie favorabila la contestatie pe care au depus-o dupa meciul cu Sepsi OSK, incheiat 0-0, scrie ProSport. Acestia au cerut victoria la masa verde, dupa ce nocturna a picat de doua ori, iar arbitrul a continuat jocul.

Comisia de Disciplina a FRF va da o decizie in acest caz pe 25 octombrie. Daca peste 6 zile comisia federala nu va lua o hotarare in favoarea Astrei, conducatorii formatiei giurgiuvene sunt decisi sa o conteste mai intai la Comisia de Recurs, apoi la TAS si chiar DNA. Acestia vor sa afle si a cui a fost decizia de a continua jocul, desi regulamentul nu permitea acest lucru. In plus, ei acuza faptul ca arbitrul a scris altceva in raport.

Nocturna stadionului din Brasov a cazut de doua ori la meciul Sepsi OSK 0-0 Astra, disputat in weekend. Arbitrul partidei a fost George Radulescu, cel care a scris in rapor ca nocturna functiona in momentul in care echipele au iesit de la vestiare dupa pauza, desi aceasta a stat stinsa minute bune.