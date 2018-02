ULTIMA ORA | Leo Grozavu revine in Liga I. Cu ce echipa s-a inteles

Leo Grozavu vai fi noul antrenor al lui ACS Poli Timisoara, dupa ce Ionut Popa si-a dat demisia.

Ionut Popa si-a dat demisia dupa primul meci oficial din 2018 pe banca lui ACS Poli. Formatia timisoreana a fost invinsa de Sepsi OSK cu 1-0.

In aceasta dimineata, Consiliul Director al ACS Poli a luat act de demisia lui Ionut Popa, conducatorii formatiei banatene cazand de acord asupra numirii lui Leo Grozavu.

"Am fost sunat de cei de la ACS Poli, sunt in contact cu ei, dar le-am spus ca in acest moment echipa are antrenor, iar eu nu ma baga peste el. Sunt deschis sa accept orice colaborare, dar doar daca echipa va ramane fara antrenor", spunea Grozavu aseara, potrivit Telekom Sport.

Ionut Popa a fost nemultumit de plecarile mai multor titulari.

ACS Poli e pe locul 9 in Liga I, cu 25 de puncte, 11 in plus fata de Gaz Metan, aflata pe primul loc direct retrogradabil.