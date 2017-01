ULTIMA ORA | Jucatorul trecut pe linie moarta de Becali a plecat de la Steaua. Unde va juca Mitrea

Bogdan Mitrea paraseste Steaua dupa doar 6 luni. Fundasul pleaca din nou peste hotare.

Bogdan Mitrea, fotbalist in varsta de 29 de ani, a ajuns la un acord cu echipa cipriota AEL Limassol, semnand un contract in aceasta dimineata, anunta Dolce Sport.

Mitrea, transferat in vara de la Ascoli, din Serie B, paraseste astfel Steaua dupa doar 9 aparitii in tricoul ros-albastru: 5 in Liga I, 1 in Cupa Romaniei, 1 in Cupa Ligii, 1 in preliminariile UCL si 1 in grupele UEL.

De-a lungul carierei, Mitrea a mai jucat la Industria Sarmei Campia Turzii, CSMS Iasi, Viitorul si Ascoli.

Acesta a cunoscut cea mai buna perioada a sa la Viitorul, formatie al carei capitan a fost si pentru care a marcat 19 goluri in 81 de meciuri, intre 2013 si 2015.

La AEL, Mitrea va juca alaturi de un alt fotbalist din Liga I. Brazilianul Wellington, fost la Chiajna si Pandurii, evolueaza pentru formatia cipriota.