ULTIMA ORA | Jucatorul dorit de Becali la Steaua, sanse mari de a ajunge in Spania! Transferul se poate realiza la finalul sezonului

Jucatorul dorit de Gigi Becali are sanse de a se trasfera in La Liga.

Kamer Qaka, fotbalistul lui CSM Poli Iasi, este dorit de Getafe. Transferul s-ar putea realiza in vara sustine impresarul lui Qaka.

”Sunt in discutii in aceste zile cu Ramon Planes, directorul sportiv al clubului Getafe. Ei cauta un mijlocas central cu caracteristicile lui Kamer Qaka, tehnic, care sa iasa cu mingea la picior din aparare, sa se descurce in duelurile unu la unu, cu un ritm bun de joc. Eu l-am propus pe Qaka la Getafe, iar clubul spaniol il monitorizeaza deja. Eu zic ca sunt sanse foarte mari ca acest transfer sa se realizeze la vara. Qaka are calitate sa joace in Primera Division. Din surse sigure stiu ca mai este monitorizat de Las Palmas. Chiar eu am discutat cu oficiali ai acestui club si mi-au confirmat ca il monitorizeaza pe Qaka.

Si Getafe, si Las Palmas cauta un jucator care sa se impuna acum in echipa. Qaka are o varsta frageda, nu are experienta, nu cunoaste limba si fotbalul latin. Vine din fotbalul nordic si ar putea avea o problema de adaptare in Spania, in momentul de fata. Dar daca va continua pana la vara in Liga 1 si va juca la fel de bine ca pana acum la Poli Iasi, sansele lui de a pleca in Spania vor creste mult. Perioada petrecuta la Iasi il poate ajuta foarte mult”, a declarat Sergiu Dan, impresarul jucatorului, pentru ProSport.

De Qaka, in varsta de 23 de ani, s-a interesat si Gigi Becali. Finanatorul Stelei a dorit sa-l aduca pe mijlocasul albanez dupa ce CSM Poli Iasi a invins Steaua, scor 1-0.