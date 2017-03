ULTIMA ORA | Investitor nou la Petrolul: "Vrea sa duca echipa in Liga I, e fascinat de ce se intampla aici!"

Petrolul strange 6-7000 de suporteri la meciurile din Liga a 4-a.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Vivi Rachita, consilier pe probleme de sport in Primaria Ploiesti, a anuntat ca un investitor francez de origine romana este interesat de preluarea clubului.

"Saptamana trecuta am fost contactat de un investitor, un francez de origine romana. Este interesat de proiectul Petrolului. Stia de situatia marcilor, ca vor fi evaluate. In maxim doua luni trebuie sa avem un raspuns - cat costa si cum pot fi cesionate din punct de vedere legal."

"Avem 6 marci, plus stema, si culorile galben-albastru sunt in proprietatea primariei Ploiesti."

"Acest domn isi doreste un proiect serios si sa ajunga pana in Liga I. Din partea primariei vrea o tratatie normala, deschidere pentru inchirierea stadionului, in rest nu vrea nimic."

"Exista acest "Petrolul 52", care nu are o structura bine stabilita, in sensul ca nu este un SA sau un SRL, ci o asociatie sportiva. Din ce am aflat, sunt 28 de membri in acest ACS, vom vedea ce se va intampla, pentru ca nimeni nu isi doreste sa fie doua echipe in Ploiesti."

"Nu ne dorim sa vindem marcile, ci sa le cesionam, asa ni se pare normal. Marcile trebuie sa ramana pentru totdeauna in proprietatea Primariei, sunt simbolul orasului.", a spus Vivi Rachita la Sport.ro.