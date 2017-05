ULTIMA ORA: Incendiu la Wimbledon, panica in zona! "Flacarile sunt sub control!"

Mai multe masini de pompieri au ajuns de urgenta la Wimbledon, in complexul care urmeaza sa gazduiasca turneul de Grand Slam la inceputul lunii iulie.

Fumul dens a creat panica printre trecatori, iar mesajele alarmante s-au raspandit repede pe Twitter.

Ajunsi de urgenta la fata locului, pompierii au constatat ca incendiul a izbucnit la un teren de antrenament din complexul de Wimbledon.

I think the All England Tennis Club is on fire. Dozens of sirens, massive plume of white smoke, ash falling like snow. #Wimbledon pic.twitter.com/rCHIVrTyAX

"Focul este sub control" - e mesajul postat pe Twitter, in urma cu cateva minute (15:40), de London Fire Brigade.

The fire in the practice court area at #Wimbledon Tennis Club is now under control. An area of hedgerow was damaged https://t.co/P0bcb5a5F6 pic.twitter.com/CqkYOVHr46