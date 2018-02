ULTIMA ORA | Inca o mega lovitura in Liga I: Felgueiras e aproape de revenire!

Portarul lusitan Mario Felgueiras (31 de ani) este aproape de revenirea in Liga I. El apartine in acest moment de Pacos de Ferreira.

CSU Craiova a dat astazi doua lovituri cu Florin Gardos (DETALII AICI) si portughezul Andre Bernardes Santos (DETALII AICI). Oltenii o incearca si pe a treia! Acestia negociaza imprumutul portarului lusitan Mario Felgueriras (31 de ani).

Craiova intentioneaza sa il imprumute pe Felgueiras in ultima zi de mercato din Liga I. Portarul apartine de Pacos de Ferreira, echipa pentru care a jucat insa doar 16 meciuri in ultimul an si jumatate, timp in care a suferit si o operatie la mana.

Felgueiras are 31 de ani si a mai jucat in Romania la FC Brasov si CFR Cluj. El a mai trecut dupa despartirea de CFR pe la Konyaspor.