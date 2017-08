ULTIMA ORA! Hagi vrea sa cumpere un club din Turcia! A fost surprins alaturi de Fatih Terim

Gica Hagi vrea sa extinda proiectul Viitorul peste hotare.

Hagi a fost ofertat de mai multe cluburi din Turcia, insa a refuzat de fiecare data. A anuntat ca proiectul de la Constanta este mult prea important pentru el, insa se pare ca antrenorul campioanei va ajunge pana la urma si in Turcia.

Nu ca antrenor, asa cum a fost dorit, ci ca proprietar sau manager de club. Hagi a fost surprins in Bodrum impreuna cu Fatih Terim, fostul sau antrenor de la Galatasaray, iar presa turca anunta ca cei doi vor sa cumpere un club si sa il conduca dupa principiile lui Hagi de la Viitorul. Sa construiasca o academie importanta care sa produca jucatori pentru marile forte din Turcia si pentru nationala.

Hagi s-a declarat dezamagit de mai multe ori in ultima perioada de modul in care este tratat in Romania si a luat in calcul posibilitatea de a pleca.