ULTIMA ORA! Hagi s-a inteles cu inlocuitorul lui Tucudean! Ce atacant a transferat Viitorul

Hagi i-a adus inlocuitor lui George Tucudean, vandut la CFR Cluj.

Atacantul Mihai Vodut nu s-a prezentat la reunirea lui FC Voluntari deoarece s-a inteles cu Viitorul in privinta transferului.



Atacantul de 23 de ani cotat la 250.000 de euro va ajunge sub comanda lui Hagi dupa ce a impresionat la micuta echipa ilfoveana.



Viitorul l-a vandut oficial ieri pe George Tucudean la liderul Ligii I, CFR Cluj. Tucudean marcase 11 goluri in toamna si e al doilea in topul marcatorilor din Romania.