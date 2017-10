ULTIMA ORA! Hagi CONFIRMA negocierile pentru Viitorul: "Schimbam strategia, ne axam pe Academie"

Gica Hagi a recunoscut negocierile pentru Viitorul.

Gica Hagi a decis sa vanda o parte din actiunie de la Viitorul, dar nu va ceda in totalitate clubul cu care a reusit sa castige titlul de campion. Hagi cauta partenerei care sa il sustina si se va baza in continuare pe academia care a produs o multime de jucatori.





"Vand actiuni la club, nu clubul intreg. Am dus-o pana intr-un punct, dar acum incercam sa cooptam parteneri. Cred foarte mult in munca in echipa. Nu ne vom schimba insa, ne vom axa in continuare pe Academie", a afirmat Hagi intr-o conferinta de presa.