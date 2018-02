ULTIMA ORA | Galca, la un pas de revenire! Negociaza cu doua cluburi din Liga 1: ar putea fi numit saptamana viitoare

Costel Galca ar putea reveni in Liga 1 dupa trei ani.

Galca este aproape de o revenire in Romania la trei ani dupa ce a plecat de la Steaua. Tehnicianul in varsta de 45 de ani este liber de contract dupa despartirea de Al-Fayha si se afla in negocieri cu Concordia Chiajna, informeaza Fanatik. Potrivit sursei citate, Ion Moldovan ar urma sa fie demis daca pierde urmatorul meci, cel cu Voluntari.

Galca s-ar afla si in vederile lui Gica Hagi. "Regele" a anuntat deja ca vrea sa plece din Romania la finalul sezonului si isi cauta inlocuitor.

Galca a plecat de la Steaua in 2015 dupa ce a castigat campionatul, Cupa Romaniei si Cupa Ligii.