ULTIMA ORA | FRF a aprobat o schimbare majora in fotbalul romanesc: echipele vor putea face PATRU SCHIMBARI. Conditia

Federatia Romana de Fotbal a aprobat o schimbare majora. De acum, echipele romanesti vor putea efectua si a patra schimbare in timpul unei partide. Conditia: aceasta sa aiba loc in prelungiri, daca este cazul.

Antrenorii echipelor romanesti vor putea apela de acum in competitiile interne la cea de-a patra schimbare. Conditia este ca aceasta sa aiba loc in prelungiri, deci poate fi aplicata la nivel de seniori doar in Cupa Romaniei.

Regula a fost testata deja la Campionatul European U17, iar FIFA isi propune ca in viitor sa aplice aceasta regula in toate competitiile de seniori.

"Modificarea art 30.11 din ROAF astfel:

In faza nationala, in toate jocurile se pot efectua maximum trei inlocuiri de jucatori pe toata durata jocului. In sezonul 2017/18 este permisa efectuarea unei a patra inlocuiri de jucatori numai in reprizele de prelungiri si doar in situatia in care celelalte trei schimbari au fost efectuate pe durata celor 90 de minute regulamentare.



Modificarea a fost efectuata dupa ce FIFA, prin intermediul IFAB, a ales Federatia Romana de Fotbal sa testeze sistemul cu patru inlocuiri, asa cum si in Anglia, incepand din acest sezon, in unele competitii, se va testa sistemul ABBA de executare a loviturilor de departajare, sistem ce a fost testat deja la Campionatul European Under 17 din Croatia", se arata in comunicatul FRF.