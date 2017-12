ULTIMA ORA | Fotbalistul cu prestatii dezastruoase in meciurile cu Steaua a fost dat afara astazi

Mijlocasul croat Josip Soljic (30 de ani) a fost dat afara de ACS Poli Timisoara, in urma prestatiilor slabe.

Soljic a avut evolutii dezastruoase in meciurile cu Steaua, din campionat (0-7) si Cupa Romaniei (0-3). In partida de campionat, acesta a comis un penalty si a fost eliminat, in timp ce in cea din Cupa a dat "o pasa de gol" pentru Golofca.

Proaspatul presedinte al Timisoarei, Radu Birlica, spunea dupa al doilea meci cu Steaua.

"Dupa parerea mea, trebuie reziliat imediat contracul lui Coljic,d ar nu depinde numai de bine. Trebuie sa ma sfatuiesc cu presedintele (n.r la acel moment Birlica era vicepresedinte) si Consiliul Director. Imi sustin afirmatiile cu evoluta lui de pe teren, pe care a vazut-o toata lumea", spunea Birlica.

Comunicatul ACS Poli

"Astazi s-a reziliat in mod amiabil contractul jucatorului Soljic. Jucatorul a inteles ca situatia existenta si cererea conducerii de a nu mai continua cu clubul Poli, doar prin prisma conditiei sportive aratata in teren in ultimul timp. Ii doresc mult succes in viitor", se arata in comunicat, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.