Ultima ora: Federatia are conturile blocate din cauza unui fost angajat! Cati bani trebuie sa-i plateasca

Federatia are din nou probleme din cauza unui litigiu de munca!

Marcel Paraschiv, fost referent la departamentul organizare / protocol a fost dat afara de administratia Burleanu. A trebuit sa fie reprimit in functie dupa ce instanta i-a dat dreptate printr-o decizie definitiva, pronuntata in luna februarie.

Paraschiv n-are insa parte de conditii de lucru cum si-ar fi dorit. Are la dispozitie doar un birou si un scaun, fara calculator, telefon sau vreo atributie concreta. Paraschiv nu are loc nici macar in cladirea mare a FRF, ci alaturi, intr-o constructie mai mica, separat de restul functionarilior, scrie Gazeta Sporturilor.

Sursa citata anunta ca Federatiei i s-au blocat conturile printr-o procedura de executare silita.

"FRF i-a achidat in noiembrie 2016 o transa de 75.507 de lei si a mai facut o plata de 2 806 lei in octombrie 2017. Consideram ca Federatia mai are o restanta de circa 67 000 de lei. Am efectuat o expertiza judiciara, bazandu-ne pe putinele documente puse la dispozitie de FRF. Concluzia e ca Federatia continua sa aiba datorii fata de Paraschiv", a explicat avocata oficialului pentru Gazeta. Suma ar proveni din indexari de salarii, prime neonorate, inclusiv cea pentru calificarea la Euro, precum si alte beneficii interne, de care ar trebui sa se bucure ca angajat FRF. Contul FRF de la Bancpost a fost deja blocat.