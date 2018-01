ULTIMA ORA | Edi Iordanescu a anuntat ce se intampla cu Alex Ionita: "99% asta urmeaza"

Alex Ionita este 99% plecat de la Astra, spune Edi Iordanescu.

Asa cum www.sport.ro a anuntat astazi, Alex Ionita este 99% jucatorul liderului CFR. O confirma si Edi Iordanescu, care a vorbit despre situatia mijlocasului.

Ionita a refuzat oferta de prelungire a Astrei, iar patronul Niculae i-a dat interzis in cantonament. In cele din urma, Niculae pare sa se fi lasat pana la urma induplecat de oferta CFR-ului de un milion de euro. Cele doua cluburi mai discuta acum pe seama procentului dintr-un viitor transfer.

"Cred ca, pentru un transfer afara, Ionita ar mai fi avut nevoie de timp. Ar mai fi avut nevoie de cel putin un retur la fel de bun. Clubul il doreste in continuare, a investit foarte mult in el, in venirea lui, in salariile lui, e normal ca acum sa vrea sa recupereze din investitie.

Insa, eu cred ca 99% nu va mai continua. Mi-as dori sa se inteleaga oficialii nostri, probabil cu cei de la CFR Cluj, pentru ca ei au fost cei mai interesati. Ar fi bine si pentru jucator, dar si pentru clubul nostru. Ar fi niste bani care ar veni catre noi, am fi si noi mai linistiti", a spus Edi Iordanescu, potrivit TelekomSport.